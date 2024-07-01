154.5 مليار جنيه دعما للمواد البترولية بموازنة عام 2024/25

كتبت نورا فخرى

خصصت الحكومة نحو 154.499 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع أن ينطلق غدا الإثنين مقابل 119.19 مليار جنيه بموازنة العام السابق، بزيادة قدرها نحو 35.80 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 29.4%.

ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حتفي جبالي، تعكس هذه الزيادة الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعرصرف الجنيه أمام الدولار والمحصل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.

ويشير البيان المالي، أن قيمة 154.4 مليار جنيه تمثل قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجازوالمازوت للمخابز.