10 معلومات عن مشروع محور بديل خزان أسوان قبل افتتاحه رسميا

أسوان - صلاح المسن

تستعد أسوان لافتتاح محور بديل الخزان، والذى يعد شريان جديد للعمران والتنمية على أرض عاصمة الاقتصاد الأفريقى، ويمثل المحور الجديد نقلة تنموية واقتصادية كبرى بجانب أهمية الكوبرى الجديد فى تسيير حركة المرور وتخفيف الضغط على خزان أسوان العتيق، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومة عن المحور الجديد، تعرف عليها:

أولا: يبلغ طول المحور 5.4 كيلو متر وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.

ثانيا: يشتمل على 3 أعمال صناعية تتمثل في كوبري علي النيل وكوبري على الطريق الصحراوي ونفق

ثالثا: أعمال طرق بطول 3.35 كيلو متر.

رابعا: سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد.

خامسا: المحور البديل سيحافظ على الخزان ويطيل من عمره الافتراضي.

سادسا: خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

سابعا: توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

ثامنا: أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد .

تاسعا: تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع

عاشرا: رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.