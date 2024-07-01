وزير فلسطينى: غزة تعيش كارثة غير مسبوقة بسبب نقص المياه والمساعدات الغذائية

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أكد الدكتور باسل ناصر وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني أن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة بسبب نقص المياه والدواء والمساعدات الغذائية .

وطالب الوزير في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين - بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم قبل الغد ووقف الدمار والموت بعد 9 أشهر من حرب ممنهجة ودمار.

وقال إن هناك لقاءات واتصالات مع جميع الجهات كالدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي من أجل العمل على زيادة حجم المساعدات لقطاع غزة ومن أجل حل المشاكل التي تواجه الأنشطة الإغاثية بالقطاع ورفع مستوى التنسيق والتعاون والشراكة بين الجميع .

وأوضح أنه كان هناك لقاء اليوم جمع الحكومة الفلسطينية و 20 مؤسسة دولية لرفع مستوى التنسيق والشراكة فيما يخص العمل الإغاثي وزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع وحل ما يواجه هذه العملية من مشاكل خاصة في ظل ظروف صعبة ومعقدة وكارثية من حيث عدم توفر الغذاء والماء والدواء والكهرباء .

وأضاف باسل ناصر إنه " منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، حدث تراجع كبير جدا في حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، لافتا إلى أن ما دخل لا يتعدى 1200 شاحنة من المساعدات خلال شهر ، في حين أن القطاع يحتاج إلى 500 شاحنة يوميا .

وأكد أن الأمر في قطاع غزة وخاصة الشمال يصل إلى حد المجاعة ، ومطلوب اليوم قبل الغد إرسال كل ما يلزم من مواد غذائية مع إرسال المواد الأخرى الأساسية.