وزير دفاع ترامب السابق: بايدن يبدو ضعيفا على المسرح العالمى والأمر خطير

كتبت : رباب فتحى

أعرب وزير دفاع ترامب السابق، مارك إسبر، عن قلقه بشأن كيفية النظرة إلى أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة على المسرح العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير الشك داخل الحلفاء والخصوم الأجانب حول قدرته على الخدمة.

وقال إسبر لشبكة سي إن إن الأمريكية "الأمر خطير للغاية. أعني، إذا كنت أجنبيًا أو حليفًا أو شريكًا، فأنت تنظر إلى هذا وتبدأ في التساؤل هل لديه القدرة على التحمل لأربع سنوات أخرى. و لا يمكنك إلا أن تجيب وتقول: لا".

ويواجه بايدن تدقيقا متزايدا بعد أدائه الضعيف في المناظرة ضد الرئيس السابق ترامب الأسبوع الماضي. وأثار الأداء الذعر بين بعض الديمقراطيين بشأن قدرته على الفوز بإعادة انتخابه وقيادة الأمة لمدة أربع سنوات أخرى.

وقال إسبر، الذي خدم في إدارة ترامب لمدة عامين تقريبًا، إنه سيصوت لرئيسه السابق في نوفمبر. لكنه أشار إلى أن بايدن سيزداد سوءًا بمرور الوقت.

وقال: "نحن نعرف ما يتصارع معه … نرى ذلك لسوء الحظ، في آبائنا أو أجدادنا، وكل يوم، كل أسبوع، يصبح أسوأ قليلاً."

وأضاف "والسؤال هو، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الزعامة الأمريكية في عصر المنافسة بين القوى العظمى، حيث تصطف الأنظمة الاستبدادية في روسيا وإيران وكوريا الشمالية ضد الديمقراطية الغربية، فإن الزعامة الأمريكية مهمة." وتابع: "القائد الأعلى للولايات المتحدة مهم أيضًا".

وقال إسبر إنه من المهم أيضًا التساؤل عما إذا كان خصوم أمريكا، مثل الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرون "ضعفًا" في بايدن.

واقترح بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري من ولاية لوس أنجلوس)، أن على حكومة بايدن أن تفكر في عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين، مستشهدين بخصوم الولايات المتحدة الذين قال إنهم "يسعون إلى الضعف في هذا البيت الأبيض".

وينص التعديل الخامس والعشرون للدستور، الذي يحكم الخلافة الرئاسية، على أنه يجوز لنائب الرئيس وأغلبية مجلس الوزراء التصويت لإعلان الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه" وإعطاء نائب الرئيس واجبات التمثيل الرئاسي.