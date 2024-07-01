وزارة التعليم الفلسطينية: أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال

كتب محمد عبد العظيم

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم في طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحامات الاحتلال للمدينة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



