اليوم السابع
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وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات يوليو 2024 من فروع بنك ناصر

الإثنين، 01 يوليو 2024 05:00 ص
وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات يوليو 2024 من فروع بنك ناصر صرف معاشات - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، صرف معاشات يوليو  2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، خاصة بعدما تم تقديم  موعد الصرف،حيث بدأ من الخميس الماضي لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه، وأن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري أيام العمل.

على جانب آخر، ينص قانون التأمينات الاجتماعية  والمعاشات، على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100 من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

 







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