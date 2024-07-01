نقابة الأطباء تدعوا أعضاءها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية

كتبت ـ آية دعبس

دعت نقابة أطباء مصر، كل الأطباء لحضور الإنعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني بالقاهرة علي أن يبدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء ، وتم الدعوة لانعقاد الجميعة يوم الجمعة 28 يونيو ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لها ، ووفقا لقانون النقابة يتم الإعلان عن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية يوم الجمعة 12 يوليو الجاري علي أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية كم يلي:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها .

2-كلمة مراقب الحسابات .

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ) .

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة .

8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية .

9-تعديل لائحة النقابة الداخلية

10-تعديل لائحة مصر العطاء.

11- ما يستجد من أعمال .



وكان قد أعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضى، عن تحقيق النقابة فائض بميزانية النقابة على مدار 4 أعوام بداية من 2019 و2020 و 2021 وحتى 2022، على النحو التالى: الفائض فى عام 2020 هو 14,164,561، و الفائض فى عام 2021 هو 41,818,929 ، أما الفائض فى عام 2022 هو 43,123,807 جنيه، والفائض في عام 2019 هو 16,293,205