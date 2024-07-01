نائب محافظ القاهرة تقود حملات لتطبيق قرار إغلاق الورش والمحال "صور"

كتب سيد الخلفاوى

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات، وذلك تزامنًا مع خطة الحكومة لـ تخفيف الأحمال.

ويأتى ذلك في اطار ما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 وطبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.

وتابعت الحملات المكبرة التي قامت بها الأحياء لغلق الورش وفقًا لقرار الحكومة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق الورش و المولات والمحال التجارية، لتكون مواعيد غلق المحال التجارية يوميًا 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً، أما بالنسبة للمولات التجارية ستكون مواعيد الغلق يوميًا الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحًا .

ووفقًا للقرار تم عمل حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق شملت احياء المنطقة و منها أحياء البساتين بمنطقة صقر قريش و ١٥ مايو و الخليفة و حلوان بشارع ورش العمره و منطقة الحرفين بالعزبة البحريه وحي السيدة زينب وحي طره والتبين ودار السلام ومصر القديمة كما تم عمل حملات غلق الورش بحي المعادي لتكون مواعيد غلق الورش ومحال الأعمال الحرفية كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ التعليمات بمتابعة مباشرة من السادة رؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية و مشرفي المربعات.



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جانب من المحلات المغلقة