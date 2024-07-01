منطقة البحر الكاريبي تستعد لمرور إعصار "بيريل" الخطير

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أعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي بالولايات المتحدة، اليوم /الإثنين/، أن إعصار "بيريل" يتجه نحو جنوب شرق البحر الكاريبي، داعيا السكان إلى الاحتماء من الرياح "الخطيرة" رغم تراجع تصنيف الإعصار إلى الفئة الثالثة.

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير وفقا للمركز الوطني للأعاصير، تحرك الإعصار في المحيط الأطلسي، في وقت مبكر على غير العادة، على بعد نحو 175 كيلومترا جنوب شرق "بربادوس" ( دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى).

وأضاف المركز أنه "إعصار كبير وخطير مركزه يتجه نحو جزر ويندوارد (أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى) باتجاه شرق البحر الكاريبي".

واليوم، تم تخفيض تصنيفه إلى الفئة 3 على مقياس سفير-سيمسون، مما يعني أنه لا يزال إعصارا كبيرا. ويصاحب الإعصار من الفئة الرابعة رياح تبلغ سرعتها 209 كيلومترات على الأقل في الساعة. ويعد حدثًا مناخيًا بهذا الحجم نادرًا للغاية في وقت مبكر من موسم الأعاصير، الذي يمتد من مطلع شهر يونيو إلى نهاية شهر نوفمبر في الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد خبير الأعاصير مايكل لوري - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "تم تسجيل خمسة أعاصير كبرى فقط (قوة 3 أو أكثر) في المحيط الأطلسي قبل الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. وإذا صار بيريل بالفعل إعصارا كبيرا، فسيكون السادس والأقدم على الإطلاق، الذي يتم تسجيله أيضًا".

يذكر أن "بيريل" هو أول إعصار هذا الموسم في المحيط الأطلسي عام 2024، وتم تصنيفه أمس /الأحد/ على أنه "إعصار شديد الخطورة من الفئة الـ 4"، مع رياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهي قوة غير مسبوقة لشهر يونيو، بحسب تاريخ المركز الوطني للأعاصير.

وهناك تحذير من الأعاصير ساري المفعول بالنسبة لجزر بربادوس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجرينادا.

يشار إلى أن جزيرة مارتينيك الفرنسية في حالة تأهب للعواصف الاستوائية، وكذلك جنوب هايتي ودومينيكا. كما تم إعلان حالة الطوارئ في جزيرة توباجو، ثاني أكبر جزيرة ومنطقة جذب سياحي في أرخبيل ترينيداد وتوباجو. وظلت جميع المدارس مغلقة اليوم /الإثنين/ و"ستظل مغلقة لحين إشعار آخر"، حسبما أعلن رئيس حكومة الجزيرة "ارلي أوجستين" خلال مؤتمر صحفي أمس /الأحد/.