مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرين فى تصادم ميكروباصين بطريق أبو زنيمة - رأس سدر عند طريق وادى تال أبو زنيمة.

تلقى اللواء محمد عنانى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة أبو زنيمة إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين على بعد 30 كيلو من أبو زنيمة اتجاه رأس سدر أمام وداى تال التابع لمدينة أبوزنيمة.

وقال اللواء سامح المتولى رئيس مدينة أبورديس في تصريحات له، إنه تصادم ميكروباصين على بعد 30 كيلو من أبو زنيمة اتجاه رأس سدر عند وداى تال، ويوجد 22 مصابا بينها حالات خطيرة ومتوسطة ما بين كسور وسحجات وبعض الإصابات الخفيفة، وتم تحويل المصابين جميعا إلى مستشفى أبورديس العام لإسعاف المصابين، كما لقى 10 أشخاص مصرعهم وجارى التعرف عليهم وتم نقلهم لثلاجة مستشفى أبورديس المركزى.

وسوف نوفيكم بالتفاصيل..



تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة