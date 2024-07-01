مسابقة بورسعيد الدولية تحصد المركز الأول فى حفظ القرآن

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، فوز الطبيب أحمد يسرى ممثل المسابقة بالمركز الأول فى فرع حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القران الكريم وقراءته والتى اختتمت فجر اليوم.

أحمد يسري هو أحد أبناء مسابقة الفائزون، وإلتحق بمسابقة بورسعيد عندما كانت محلية، وحصد أول لقب دولي بالمسابقة عندما تحولت إلي دولية في أول عام وكان في حفظ القرآن الكرم والابتهال الديني، واستكمل دراسته في القراءات وأحكام التجويد، وذلك خلال مشاركاته في مسابقة بورسعيد، والتي تقام الآن تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويرأس لجنتها العليا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ترقي الطبيب أحمد يسري إلي محكم محلي ثم محكم دولي بمسابقة بورسعيد الدولية، وكان يلقي كل الدعم من اللجنة العليا والتي كانت حريصة بعلمائها علي دعمه لتمثيل مصر في المسابقات العالمية، وذلك كون مصر هي أرض الكنانة ومهد الحضارات، وبلد القرآن الكريم والأزهر الشريف.

شارك الطبيب أحمد يسري في مسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القرآن الكريم وقراءته والتى أقيمت في دورتها الثالثة، وشارك فيها 30 متسابقا يمثلون 30 دولة، وحصد جائزة المركز الأول في حفظ القرآن بالأحكام والإتقان لمصر، وذلك بعد أن تفوق علي المشاركون الـ 30 في اختبارات كانت صعبة.

وكشف الإعلامي عادل مصيلحي، أنه تم ترشيح المتسابق البورسعيدي أحمد يسري علي السيد والمقيم بمنطقة بنك الإسكان، والذي يبلغ من العمر 28 عاما وحافظا لكتاب الله بالأحكام، وحصل علي دورة مؤخرا علي يد الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إلي مسابقة تركيا الدولية، وتأهل إلي النهائيات بعد المشاركات الـ أون لاين، وسوف يشارك في النهائيات هناك.