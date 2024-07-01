مراقبون للانتخابات الموريتانية: عملية الاقتراع طبعتها الشفافية والنزاهة

أ ش أ

أعرب فريق المراقبين الدوليين والأفارقة للانتخابات الموريتانية عن ارتياحهم لأداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا وحجم التغطية الإعلامية التى واكبت عملية الاقتراع، التى طبعتها الشفافية والنزاهة -حسب وصفه- رغم وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فريق المراقبين الدوليين والأفارقة بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية؛ لعرض ملاحظاتهم حول الظروف التى اكتنفت يوم الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أول أمس السبت.



من جانبه، قال الدكتور رابى تريژور رئيس منظمة "ريام للسلام" المتحدث باسم المراقبين الدوليين إنه رغم الظروف التى اكتنفت عملية الاقتراع، إلا أن أن الشعب الموريتانى قدم مثالًا يحتذى به فى ممارسة وتطبيق الديمقراطية الانتخابية.