محافظ قنا يعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء العمل بمشروع إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي مساحة 20 فدانا، سوف توفر 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحجم استثمارات بلغ 412 مليون جنيه، يستفيد منها 1.8 مليون نسمه، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمناقشة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامة شكرى، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عادل السيد، مدير عام مشروعات وجه قبلي بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية، والمهندس عادل الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة المنفذة للمشروع والدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء الشركات المعنية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الداودي، بأن المشروع يضم مرحلتين، الاولي منطقة للورش و تضم 456 ورشة "96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح سيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية"، والمرحلة الثانية تضم منطقة للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن "، كما يضم المشروع تنفيذ عدد من المحال التجارية للتسهيل علي أصحاب الورش و المترددين.

وشدد محافظ قنا، على الشركة المنفذة ضرورة إلالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين، مع وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ مراحل المشروع، مشيرا إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة نحو التوسع فى إقامة المناطق الحرفية ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقيه للشباب، حيث تم افتتاح المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت خلال شهر أغسطس الماضى، فضلا عن تخصيص 15 فدانا لإقامة منطقة حرفية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا ، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة ، و تخصيص مساحة 42 فدانا بالظهير الصحراوى بمركز نقادة لإقامة منطقة حرفية للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ، وكذلك إقامة منطقة حرفية أخرى بمركز فرشوط.