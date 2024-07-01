محافظ المنوفية: متابعة الأعمال لمستشفى الشهداء بتكلفة 1.3 مليار جنيه

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تتم على أرض المحافظة لخدمة المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه يتم متابعة الاعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية "مليار و300 مليون جنيه " ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 ، وتضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.

واضاف محافظ المنوفية أنه يتم متابعة أخر مستجدات الاعمال بمستشفى أشمون الجديدة على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " وتضم 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي ، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق بواقع 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بـ 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير، وقسم الاقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير" .

وأشار المحافظ إلى أن العمل جاري على قدم وساق للمشروعات الطبية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر تمهيداً لدخولهم الخدمة أمام المواطنين، حيث تعد المستشفيات بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.