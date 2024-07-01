محافظ أسوان يوجه بتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحلات

أسوان- صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات دول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقاً لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على أن تكون التوقيتات الجديدة إعتباراً من اليوم الإثنين الأول من يوليو الجارى ، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 بحيث تكون بالنسبة للمحال التجارية بدءاً من الساعة السابعة صباحاً ، ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءاً ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءاً ، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة ، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، مع إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، بينما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءاً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين ، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبرماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كافة المواقع السالفة الذكر بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وناشد محافظ أسوان، أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ، ولاسيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الإنضباط بالشارع وترشيد إستخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.