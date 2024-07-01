محافظة الجيزة: عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية من 3 عصرا حتى 7 مساء

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية، على ألا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، مؤكدة بدء تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من اليوم.

وكشفت محافظة الجيزة عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي يجرى تنفيذها نطاق الأحياء والمراكز والمدن حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها:

-تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين.

-فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.

-خفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية في المرافق الحكومية والمنشآت العامة والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

-متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجرى تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.