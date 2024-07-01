كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة بدء تطبيق إجراءات غلق المحال العامة بالمواعيد المحددة وتخفيض استهلاك الكهرباء للمطاعم والسوبر ماركت.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا للمحال التجارية بشارع الملك فيصل وشارع العشرين ببولاق الدكرور، بعد تطبيق قرار الغلق وفقًا للمواعيد الجديدة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024،

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.