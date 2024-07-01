اليوم السابع
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محافظة أسوان تعلن التشغيل التجريبى لمجمع بلانة الحرفى ضمن إنجازات حياة كريمة

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:00 م
محافظة أسوان تعلن التشغيل التجريبى لمجمع بلانة الحرفى ضمن إنجازات حياة كريمة مجمع بلانة الحرفى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت محافظة أسوان، عن بدء التشغيل التجريبى للمجمع الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة والذى تم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد محمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، فى بيان صحفى، أنه تم التشغيل التجريبى للمجمع الحرفى بقرية بلانة والذى تم إنشائه بتكلفة 11 مليون جنيه ومقام على مساحة 700 متر مرفع ويضم دورين أرضى وعلوى وفى كل منهم 9 ورش.

وأشار، إلى أن المجمع يضم معدات وماكينات وآلات داخل الورش الحرفية، ومعرضين لتسويق المنتجات ، وجارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 







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