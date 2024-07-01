ماس كهربائى وراء اشتعال حريق بمنزل فى أوسيم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق بمنزل في أوسيم، أن سبب اشتعال النيران ماس كهربائي، دون وجود شبهة جنائية.

وعاين رجال المباحث المنزل، لحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل في منطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

