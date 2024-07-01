لا تفوتوا متعة المشاهدة.. القمر والمشترى والثريا فى اقتران ثلاثى بديع غدا

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية غدا الثلاثاء 2 يوليو، اقتران القمر والمشترى وكوكب الثريا، حيث يترائى القمر فجر ذلك اليوم ، ويكون أعلاه الحشد النجمي بلايدس (الثريا أو الأخوات السبعة) وأسفله كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية).

ويرصد هذا المشهد في اقتران ثلاثي رائع يشاهد بالعين المجردة السليمة بغضون الساعة الـ 3:45 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال ، مؤكدا أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء .

ولفت إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا .