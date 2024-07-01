كورنيش المنيا فسحة مجانية هربا من حر الصيف

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ورصد البث المشهد الجمالى على كورنيش النيل، من خلال تواجد الأسر على الكورنيش مبكرا، كذلك المقاعد الموجودة على الكورنيش والتى تتسع لأسر كامله أو عدد كبير من الاصدقاء، تلك المقاعد التى تساهم فى رؤية نهر النيل والمتحف الاتونى من بعيد فى لوحة فنية مميزة .

ويعد كورنيش النيل بمحافظة المنيا نتاج مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى وبينها محافظة المنيا.

يذكر أن كورنيش النيل تم تطويره على 4 مراحل ويبلغ طوله حوإلى 1800 متر وهو اكبر كورنيش فى الصعيد حيث يحتضن الكورنيش مدينة المنيا، هذا بالإضافة إلى وجود الممشى النيلى على الكورنيش والذى تتم فيه ممارسة الرياضة، وخاصة رياضة المشى أو الجرى .