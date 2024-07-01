قوات الاحتلال تقتحم خربة بنى حارث غرب رام الله وتعتقل إحدى الفتيات من منزلها

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منطقة خربة بنى حارث غرب رام الله ، كما اعتقلت قوات الاحتلال إحدى الفتيات من منزلها، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، أكد جيش الاحتلال الاسرائيلى، إصابة 18 جنديا، أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم بالطائرات المسيرة شنه حزب الله على موقع عسكرية في الجولان السوري المحتل.

وهاجم الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدات حدودية، واستهدف مواقع بقصف نفذته طائراته الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية وفي الجليل الأعلى والغربي ، ونعى حزب الله ثلاثة من مقاتليه.

وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وسط تهديدات متبادلة بينهما، وإعلان جيش الاحتلال الاسرائيلى الانتقال قريبًا إلى المرحلة "ج" من الحرب على قطاع غزة، ما يتيح له فتح جبهة أخرى وتحويل الاشتباكات مع حزب الله إلى حرب شاملة.