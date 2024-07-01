فتح باب التحويلات بمدارس الجيزة للعام الدراسى 2024/2025.. رابط التسجيل

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تسجيل طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن تسجيل طلبات التحويل يتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا... مشيرة إلى أن إعلان النتائج سيكون أول شهر سبتمبر 2024.

وأوضحت المديرية أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات )(رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

منبهة على عدد من التعليمات حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطلب بشكل صحيح، وذلك على النحو التالي:

-غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق. صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

-لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين وفى حال حدوث خطأ قى تسجيل بيانات الطالب فى الفترة المحددة يحق لولى الأمر تعديل ما تم تسجيلة على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب فى خلال الفترة المعلن عنها.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد 16/8/2024 لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

-يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد بمنافذ فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

-نتائج التحويلات على مرحلتين الأولى في شهر (8) والثانية في شهر (9) وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة استمارة النتيجة المقبول بها الطالب واستمارة التقدم وتعتبر من ضمن الاوراق المطلوبة وتقديمهم الى الإدارة التعليمية فقط.

-على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل فى خلال 15 أيام من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

-على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.