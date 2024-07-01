شهود عيان يكشفون ملابسات مقتل سائق فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل سائق خلال مشاجرة في البدرشين، وذكروا أن خلافات متعلقة بالجيرة، أدت إلى تشاجر 6 أشخاص، وخلال التشاجر اعتدى أحدهم على المجني عليه بعصا خشبية، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به في رأسه.

كما لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتم مناظرة جثة الضحية، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحدهم، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

