اليوم السابع
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الإثنين، 01 يوليو 2024 03:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 150 ألف جنيه فى الإسكندرية

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:01 م
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 150 ألف جنيه فى الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما (10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 ألف جنيه تقريباً).

 

 







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