اليوم السابع
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سقوط شاب فى غرفة صرف بإحدى قرى المنيا.. ومحاولات لاستخراجه

الإثنين، 01 يوليو 2024 04:17 م
سقوط شاب فى غرفة صرف بإحدى قرى المنيا.. ومحاولات لاستخراجه بياره صرف صحى - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت قرية العاقولا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا سقوط أحد الأشخاص داخل حفرة يصل عمقها إلي ما يقرب من 8 أمتار، حيث يحاول المواطنين إخراجه من داخل الحفرة.

وأكد أحد أهالي قرية نجع العاقولا بملوي، أن هذا الشخص ويدعي سالم عبد الله سالم قد سقط داخل حفرة صرف صحي بجوار منزله، وأن أهالي النجع تحاول إخراجه ولم يتمكنوا وقاموا بالأستغاثة وطلب المساعدة من المسئولين بالمحافظة.

من ناحية أخري، طالب أهالي نجع العاقولا غرب مركز ملوي المسئولين بسرعة إخراج الشخص الذي سقط في الحفرة خاصة وأنهم لا يملكون الأجهزة والوسائل اللازمة لإخراجه مشددين علي المسئولين بالمحافظة سرعة الاستجابة.







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