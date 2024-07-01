سفير كندا بالقاهرة: نعمل مع مصر من أجل تحقيق السلام فى المنطقة

كتبت: هناء أبو العز

أشاد لويس دوما السفير الكندى بالقاهرة، بقوة العلاقات المصرية الكندية، التى شهدت مراحل متعددة، كما أنها تعمل حاليًا من أجل حفظ السلام فى المنطقة، مؤكدًا العمل معها من أجل تحقيق السلام.

وأكد السفير الكندى خلال الاحتفال بيوم كندا، والذى يأتى بالتزامن مع مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الكندية، على أن مصر تعمل بشكل جيد من أجل حفظ السلام فى المنطقة، وسط عالم يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، فى ظل أحداث غزة المروعة والوضع الإنسانى الذى وصفه بالكارثى، والذى أصبح عليه القطاع، مع احتدام الصراع فى السودان على الحدود الجنوبية لمصر، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية.

ودعا السفير إلى ضرورة إنهاء جميع الحروب، وإعادة إحياء الإنسانية، بالرغبة فى فعل الخير، ومساعدة بعضنا البعض، وجعل هذا الكوكب مكانًا يمكن أن تعيش فيه الأمم فى سلام، مشيرًا إلى أن بناء علاقات قوية مع بعضنا البعض هو المفتاح لتحقيق هذا السلام.

وأشار السفير الكندى إلى لعبة هوكى الجليد، والتى تمثل الموضوع الرئيسى لاحتفالية هذا العام، مشيرًا إلى مقولة رئيس الوزراء الكندى الراحل، والذى قاد فريق هوكى الجليد بجامعة أكسفورد، عندما كان طالبًا، فى إحدى بطولات كأس شبنجلر المرموقة فى سويسرا عام 1922،: أن هوكى الجليد أصبح تقريبًا رمزًا وطنيًا فى كندا مثل ورقة القيقب، كما أنها تحتاج إلى مساعدة الجميع لبعضهم البعض والسير فى نفس الاتجاه لتحقيق النجاح. لذا، فى هذه الأوقات الصعبة، نحتاج إلى إيجاد طرق لجمعنا جميعًا معًا.

من جانبها، أعربت وزيرة التعاون الدولى عن سعادتها للاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات بين مصر وكندا، والتى وصفتها بأنها متميزة فى العديد من المجالات، بما فى ذلك العمل المناخى، والتعاون الدولى، ودعم المرأة.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا نحتفل بيوم خاص بالنسبة للعلاقات بين البلدين، كما نحتفل اليوم بالعيد الوطنى لكندا، واستعرضت مجالات التعاون بين البلدين، والتى تتطور بشكل كبير.

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