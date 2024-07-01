اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25320 بتعاملات اليوم

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:41 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25320 بتعاملات اليوم الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يوليو2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25320 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25320 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .


 







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