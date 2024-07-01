اليوم السابع
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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 1-7 - 2024 مقابل الجنيه المصرى

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:08 م
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 1-7 - 2024 مقابل الجنيه المصرى الجنيه الاسترالينى
كتبت أسماء أمين

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ينشر اليوم السابع اليوم الاثنين 1 - 7 - 2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 60.67 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 60,81 للشراء، 61.16 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفي وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

60.67 جنيه  للشراء.
60.85 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

60.81 جنيه للشراء.
60.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

60.77 جنيه للشراء.
61.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

60.77 جنيه  للشراء.
61.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

60.80 جنيه للشراء.
61 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

60.55 جنيه للشراء.
60.88 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

60.88 جنيه للشراء
   61.12 جنيه للبيع

 







سعر الجنيه الاسترالينى

الجنيه الاسترالينى

سعر بيع الجنيه الاسترالينى




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