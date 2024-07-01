اليوم السابع
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روسيا: إعلان حالة التأهب وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول

الإثنين، 01 يوليو 2024 07:22 م
روسيا: إعلان حالة التأهب وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول روسيا
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت روسيا حالة التأهب وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجاييف أن أسطول البحر الأسود بدأ تدريبا عسكريًا لطواقم مكافحة عمليات التخريب تحت المائية عند مدخل خليج سيفاستوبول وستريليتسكايا وكاميشوفايا.


ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن بيان رازفوجّاييف : "ان منطقة الأرصفة الشمالية والجنوبية، وكذلك خليجي ستريليتسكايا وكاميشوفايا، تشهد تدريبًا عسكريًا لأسطول البحر الأسود الروسى لأطقم مكافحة العمليات التخريبية تحت الماء، على إطلاق النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة".







روسيا

حالة التأهب

أنظمة الدفاع الجوي

سيفاستوبول




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