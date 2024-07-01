رجال الإطفاء اليونانيون يكافحون حريق غابات جديدا بالقرب من أثينا.. فيديو

وكالات

تكافح فرق إطفاء يونانية لإخماد حريق غابات نشب جنوبى أثينا، وسط رياح قوية، بعد ساعات فقط من تمكنهم من احتواء حريقين أحدهما فى منطقة جبلية قرب العاصمة والآخر فى جزيرة ببحر إيجة.

ويعمل عشرات من أفراد فرق الإطفاء جاهدين، بدعم من 17 طائرة محملة بالمياه، للسيطرة على الحريق الجديد الذى اندلع فى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة قرب بلدة كيراتيا الواقعة على بعد حوالى 35 كيلومترا إلى الجنوب من أثينا.

Greek firefighters contained a wildfire on Sunday that had raged overnight on the Aegean island of Serifos. The blaze damaged houses and forced the evacuation of several hamlets. #SerifosWildfire #Greece #serifos #BreakingNews #ClimateEmergency pic.twitter.com/5Ut59cNhtm — Nopolluting (@nopolluting) June 30, 2024

وأظهر التلفزيون اليونانى منزلا واحدا على الأقل وهو يحترق بينما يتصاعد الدخان الناجم عن احتراق أشجار الصنوبر والزيتون فى السماء.

وحفز الطقس الحار وهبوب الرياح فى أغلب أنحاء البلاد نشوب العشرات من حرائق الغابات، السبت، ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن مناطق الغابات.

ولا يزال أفراد فرق الإطفاء يعملون فى جزيرة سيريفوس، حيث اندلع حريق فى منطقة قصيرة الحشائش، السبت، وامتد بسرعة بسبب قوة الرياح مما ألحق أضرارا بمنازل وتسبب فى إخلاء قرى صغيرة.

وقال رئيس بلدية جزيرة سيريفوس، كوستاس ريفينثيس، للتلفزيون اليوناني، إن الحريق، الذى امتد فى مرحلة من المراحل على مساحة نحو 15 كيلومترا، تسبب فى إلحاق أضرار بمنازل لقضاء العطلات ومستودعات.

وذكر مسؤولون أن حريقا آخر اندلع فى غابة بارنيثا الجبلية قرب محمية طبيعية على مشارف أثنيا مباشرة تراجعت حدته صباح اليوم الأحد.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من غير المتوقع أن تهدأ الرياح القوية حتى وقت لاحق من اليوم.

وحرائق الغابات شائعة فى الدول الواقعة على البحر المتوسط لكنها أصبحت أكثر تدميرا فى السنوات القليلة الماضية نظرا لأن فصل الصيف أصبح أكثر حرارة وجفافا ورياحا، وهو ما يربطه العلماء بتداعيات تغير المناخ.

وبعد حرائق الغابات التى أسفرت عن سقوط قتلى الصيف الماضي، وفى أعقاب الشتاء الأكثر دفئا على الإطلاق، وضعت اليونان استراتيجية جديدة تشمل إرسال سيارة إطفاء إضافية إلى كل حريق جديد وتسريع الدعم الجوي.