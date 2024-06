رجال الإطفاء اليونانيون يكافحون حريق غابات جديدا بالقرب من أثينا.. فيديو

تكافح فرق إطفاء يونانية لإخماد حريق غابات نشب جنوبى أثينا، وسط رياح قوية، بعد ساعات فقط من تمكنهم من احتواء حريقين أحدهما فى منطقة جبلية قرب العاصمة والآخر فى جزيرة ببحر إيجة.

ويعمل عشرات من أفراد فرق الإطفاء جاهدين، بدعم من 17 طائرة محملة بالمياه، للسيطرة على الحريق الجديد الذى اندلع فى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة قرب بلدة كيراتيا الواقعة على بعد حوالى 35 كيلومترا إلى الجنوب من أثينا.

Greek firefighters contained a wildfire on Sunday that had raged overnight on the Aegean island of Serifos. The blaze damaged houses and forced the evacuation of several hamlets. #SerifosWildfire #Greece #serifos #BreakingNews #ClimateEmergency pic.twitter.com/5Ut59cNhtm