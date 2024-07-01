رئيس حزب إسرائيلى: الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء سقطة أخلاقية وأمنية

كتب محمد عبد العظيم

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إنه يعارض بشدة قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء ويعتبرها "سقطة أخلاقية وأمنية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، تصاعدت عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، وكذلك ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.