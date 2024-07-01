رئيس إدارة شئون المناطق الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم، الشيخ عوض الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية، من داخل لجان بعض معاهد المنطقة، والاطمئنان على مدى انتظام العمل باللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

واستهلت الجولة التفقدية لوكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق، ورئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية؛ بمتابعة سير العمل بمجمع لجان فتيات الإسماعيليّة بإدارة الإسماعيليّة التعليمية الأزهرية الذي يضم (لجنة فتيات الإسماعيليّة الثانوي، فتيات السحارة، فتيات عين غصين)، وذلك في تواجد الدكتورة شيماء حسين، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، الدكتورة ندي عمرو، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقهم عبد الحميد حسن، مسئول أمن المنطقة، كما تفقدا سير الامتحانات بمجمع لجنة (آل نوح النموذجي)، وذلك للتأكيد على انضباط سير العمل بداخل اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وخلال الجولة التفقدية، شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة التحقق من التزام رؤساء اللجان والمراقبين بالتعليمات داخل اللجان، والتأكد من تطبيق كافة توجيهات الإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان، كما تابعا دور رجال الأمن في التأمين الخاص للجان من الخارج، ومدى توفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وإمكانية التواصل بشكل يومي مع غرفة العمليات بالمنطقة عند وجود أي استفسار.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحانات اليوم بمادة البلاغه، ودون رصد أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.