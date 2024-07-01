اليوم السابع
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حريق بسيارة داخل محطة وقود فى كوم أمبو بأسوان والحماية المدنية تحاول السيطرة

الإثنين، 01 يوليو 2024 05:16 م
حريق بسيارة داخل محطة وقود فى كوم أمبو بأسوان والحماية المدنية تحاول السيطرة جانب من الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

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شب حريق هائل داخل محطة وقود بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وجارى السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ولم يسفر حتي الآن علي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب حريق في محطة وقود بالمدينة، علي الفور تم إخطار الحماية المدنية التي علي الفور انطلقت إلي مكان الحريق وذلك للسيطرة عليه قبل امتداده للاماكن المجاورة، وتبين أن لم يسفر علي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعرفة السبب الرئيسي في نشوب حريق داخل محطة الوقود، وتبين أن الحريق نشب في سيارة أثناء تواجدها داخل البنزينة لامتدادها بوقود ليحدث شرز كهربائي أدى إلى اشتعال النيران وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

 







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