تفاصيل 39 مشروعا بـ13 مليار جنيه فى المنيا.. محور الفريق صفى الدين أبرزها

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد قطاع الطرق بمحافظة المنيا تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وذلك بعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، وقد أعطت الدولة اهتماما كبيرا للطرق للحفاظ على أرواح المواطنين، حيث شهد القطاع تنفيذ 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه، منها ازدواج الطريق الصحراوى الغربى المسافة بين القاهرة والمنيا، ذلك الطريق الذى كان بمثابة طريق لحصد الارواح والحوادث، تحول بعد التطوير الى طريق عالمى عليه العديد من الحارات لمنع الحوادث.

وكان تطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كيلومتر داخل نطاق محافظة المنيا، وشملت الاعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و 16 نفقا.



وابرز مشروعات قطاع الطرق والكبارى، محور الفريق صفى الدين ابوشناف على نهر النيل، وهو أحد أهم محاور التنمية فى محافظة المنيا، ويعتبر هدية الرئيس السيسى، لأبناء محافظة المنيا، لمد جسور التنمية فى المحافظة وإستصلاح الاراضى، وتسيير حركة نقل البضائع من خلال ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوى الغربى، حيث يصل طول المحور 24كم / عرض 21م، وهو واحد من اكبر محاور التنمية فى صعيد مصر على نهر النيل ويشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، بتكلفة مليارو875 مليون جنيه.

وقد كان محور سمالوط مطلبا جماهيرا طال انتظاره حتى تحقق الحلم فى مبادرة حياة كريمة، وتم تنفيذ المشروع.

ومن بين المشروعات أيضا محور بنى مزار، وطريق المنيا- رأس غارب، والشيخ فضل - رأس غارب، وكذلك ازدواج طريق المنيا المؤدى الى الطريق الصحراوى الغربى، كما تم تطوير 18مشروعا بالسكك الحديدية، شملت محطات ومزلقانات ونظم الاشارات، وكوبرى ملوى العلوى على ترعة الابراهيمية، وكذلك جارى تنفيذ كوبرى ابوقرقاص ومغاغة العلوى على ترعة الابراهيمية.

الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمرحلة الأولى، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.