تعرف على طريقة تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في الإدارات المختلفة لها على مستوى الجمهورية، وكذلك مكاتب السجل المدنى المتواجدة داخل محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الإسماعيلية عن طرق تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومى والمستندات المطلوبة.

ووفق المعلن من منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية أن تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي يتطلب من الشخص نفسه الذهاب إلى السجل المدني التابع له محل إقامته أو مصلحة الأحوال المدنية في العباسية وتقديم المستندات التي تؤكد المهنة الجديدة المراد إثباتها في الرقم القومي وختم استمارة البطاقة من جهة العمل الجديدة.

خطوات تغيير المهنة في الرقم القومي:

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

