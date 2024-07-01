اليوم السابع
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تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات

الإثنين، 01 يوليو 2024 04:13 م
تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات المخابز
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 46 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تجميعها  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء.  وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين

 

 







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