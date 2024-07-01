بلينكن: إسرائيل لا تريد خوض حرب مع حزب الله وإيران أيضًا لا تسعى لها

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لما سيترتب عليه من تعزيز الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الحرب خاصة في شمال اسرائيل، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل منذ السابع من أكتوبر على منع توسع الحرب في المنطقة.

وقال بلينكن - في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة بروكينغز بشأن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية أوردتها قناة الجزيرة - إن إسرائيل لا تريد خوض حرب مع حزب الله على الرغم من قدرتها، وأن حزب الله وإيران أيضًا لا يريدون مثل هذه الحرب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود زخم قوي يمكن أن يقود إلى هذه الحرب وأن بلاده عازمه على كبح هذا الزخم .

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة أن تنتهي الحرب في غزة بخطة واضحة قابلة للتحقيق تتعلق بحكم وإدارة القطاع، مشيرًا إلى أنه لم يجد من إسرائيل خططًا كافية تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب.