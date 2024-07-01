بعد حبس إنجى حمادة وكروان مشاكل.. تعرف على مصير المتهمين أمام القضاء

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه، لم يتبقى للمتهمين سوى تقديم استئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.

ووفقا لنص القانون فأن مصير المتهمين يدور فى فلك ثلاث سيناريوهات قضائية، وهى:.

- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

- ثانيا.. تخفيف الحكم الصادر ضدهما.

-ثالثا.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيرائتهما من التهم المنسوبة إليهما.



وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".