بعد اندلاع 40 حريقا فى نهاية الأسبوع.. رئيس وزراء اليونان: صيف خطير لنا

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حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن فصل الصيف سيكون خطيرا هذا العام بالنسبة لبلاده جراء حرائق الغابات؛ يأتي هذا في الوقت الذي يسابق فيها رجال الإطفاء الزمن لإخماد حريقين للغابات على جزيرتي "شيوس" و"كوس" في بحر إيجه.



وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع حكومي حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين " مررنا بوقت شديد الصعوبة خلال شهر يونيو بسبب الأحوال الجوية، مع مستويات عالية من الجفاف ورياح عاتية غير معتادة خلال هذا الفصل"؛ مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هذا الصيف خطيرا بشكل خاص بسبب حرائق الغابات.



وأشار إلى أن استخدام المسيرات كجزء من نظام الإنذار المبكر من حرائق الغابات أثبت فاعليته هذا العام، وتسبب في تنسيق أفضل بين السلطات ورجال الإطفاء المتطوعين للحد من أضرار الحرائق حتى الآن.



وتابع قائلا " نحن على مشارف الجزء الصعب من فترة مكافحة الحرائق، ولن ننجح فيها بالتأكيد بدون مساعدة المواطنين، خاصة في مجال الوقاية من الحرائق."

واندلع أكثر من أربعين حريقا في جميع أنحاء اليونان في نهاية الأسبوع ، حيث تطلب الأمر حشد نحو 230 فردا من رجال الإطفاء وما يقرب من 40 مركبة و12 مروحية لإخماد السنة اللهب.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الإثنين أنه اندلع حريقان أمس الأحد قرب العاصمة أثينا ، مما أسفر عن وفاة شخص بسكتة قلبية أثناء محاولته الهروب من النيران ودمرت أربعة منازل على الأقل.

وكانت خدمات الطوارئ اليونانية قد أصدرت أوامر إجلاء للمواطنين القاطنين في منطقة "ميتوهي" غربي جزيرة "شيوس".. فيما يجابه نحو 20 رجلا من رجال الإطفاء، بمساعدة طائرة مروحية ومتطوعين آخرين، حريق آخر للغابات اندلع في وسط جزيرة "كوس" الواقعة ناحية الجنوب من بحر إيجه.



وتأتي هذه الحرائق بعد يوم من تمكن إدارة الإطفاء من السيطرة على حريقين كبيرين للغابات بالقرب من العاصمة أثينا.



يذكر أن اليونان تعاني من الحرائق سنويا، ولكن مع شتاء معتدل وموجات حارة مبكرة، فإن الوضع هذا العام قد يكون أكثر توترا من المعتاد.