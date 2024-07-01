المواعيد الجديدة لغلق المحال والكافيهات والورش بالجيزة.. تستمر حتى 26 سبتمبر

كتبت - مرام محمد

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، ومع بداية شهر يوليو 2024، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات، وذلك تزامنًا مع خطة الحكومة لـ تخفيف الأحمال.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، مساء أمس الأحد، في بيان لها، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

ووفقًا لقرار الحكومة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية، تكون مواعيد غلق المحال التجارية يوميًا 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً، أما بالنسبة للمولات التجارية ستكون مواعيد الغلق يوميًا الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحًا.

وجاء في قرار الحكومة، أن تكون مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ووفقًا للقرار، تكون مواعيد غلق الورش ومحال الأعمال الحرفية كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

واستثنى القرار من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.