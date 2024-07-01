المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ر.ع.ي" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامة في الشروع في قتل المجني عليه " م.ه.م*.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 3335 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان ،يفيد قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليه" م.ه.م" بالطريق العام فؤجي بيقدم المتهم " ر.ع.ي" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض سكين وتعدي عليه بالضرب، وعقب ذلك قام المتهم بالفرار فتتبعه المجني عليه فعاود المتهم التعدي عليه محدثا إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وجرح يالساعد وخرج بالابهام وجرح بعصب الاصبع وبطن اليد وأسفل البطن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.



