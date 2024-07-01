المدينة المنورة: رفع أكثر من ربع مليون طن مخلفات فى موسم الحج

كتبت ـ إيمان حنا

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن إجمالي ما تم رفعه من المخلفات الصلبة الناجمة عن موسم الحج (75199) طنًّا، و(158984) طنا من مخلفات الهدم والبناء، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي؛ حيث تم استخدام ما يزيد على (2274) لتر مطهرات لمعالجة عدد من المواقع، ومعالجة وتطهير (177968) حاوية، باستخدام أكثر من (224) لتر من المطهرات، وقيام الجهات الرقابية بـ(1965) جولة، وتركيب (1043) مصيدة فرمونية. وفق "واس" .

وكثفت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أعمال خطتها الموسمية لحج هذا العام، الخدمات في النظافة العامة وصحة البيئة ومكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة المنشآت الغذائية والتجارية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية، والحد من الباعة الجائلين، إلى جانب الرقابة على مراكز الخدمة ومشتملاتها.

وأكدت "الأمانة" أن عدد كوادرها يصل إلى أكثر من 8000 موظف وموظفة وفني ومهندس، شاركوا في تنفيذ الخطة، مجهزين بأكثر من 800 آلة ومعدة، في نطاق 5 بلديات تابعة؛ حيث تمثلت أعمالهم في مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وسرعة رفع النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة- بما لا يتعارض مع صحة المواطنين والزوار، وزيادة جهود فحص العينات والتأكد من سلامة المنتجات؛ حيث قام المختبر المركزي والمختبر المتنقل بفحص أكثر من (3000) عينة في الأغذية والمياه والأسطح؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المدينة المنورة.