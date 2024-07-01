القومى للمرأة يعلن انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من مسلسل "يوميات صفصف"

كتب ـ محمود راغب

أعلن المجلس القومى للمرأة، عن انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من المسلسل اليومى "يوميات صفصف " بطولة النجمة "صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام علي محطة "راديو 9090" الساعة 4:30 عصرًا ، كما سيتم نشرها على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وقال المجلس فى بيان له، إن مسلسل "يوميات صفصف" إنتاج المجلس القومي للمرأة، وهو حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع، بالاضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية مما يساهم فى رفع الوعى بهذه القضايا.

ومسلسل "يوميات صفصف"، بمشاركة حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوى، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبد القادر لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاتة.

تجدر الإشارة الى أن مسلسل " يوميات صفصف " من بطولة الفنانة " صفاء أبو السعود " والفنان" أحمد صيام " ومشاركة حلمي فودة و مصطفى درويش و نجاح حسن و عبير مكاوي وأمير عجمي والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاته ، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع .



