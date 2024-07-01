العثور على جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بمنطقة الصف

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالصف، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة أحدهما بعد مرور ساعات على الحادث، بينما استمرت عمليات البحث عن الشاب الآخر، حتى تم العثور عليه اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الصف المركزي، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.