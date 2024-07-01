الصور الأولى لوصول مصيدة قلب المفاعل الثالث على ميناء الضبعة التخصصى

كتبت رحمة رمضان

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 عن وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحرى التخصصى بموقع المحطة النووية بالضبعة بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو، وفى تطور جديد لمشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح الوكيل فى بيان له اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن سفينة الشحن التى تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل أبحرت مغادرة دولة روسيا الاتحادية فى نهاية يونيو الماضى. هذا وبلغ إجمالى الشحنة 480 طنًا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.

وتتوالى الإنجازات سريعاً لتحقيق حلم مصر النووى فقد شهد العام الماضى وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى والوحدة النووية الثانية، واليوم يشهد ميناء الضبعة التخصصى، المعد لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع الضبعة، وصول ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهى مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة.

وصرح الوكيل انه من المتوقع أن يتم تركيب المعدة النووية طويلة الاجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل، موكدا أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووى لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهى أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهى عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

ومن الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هى أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود النووى - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد)

وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومى للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هى الخطة الإستراتيجية للدولة فى توليد الطاقة الكهربائية.



