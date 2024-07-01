الجيش الأمريكى يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة أطلقتها الحوثى فى البحر الأحمر

وكالات

أعلن الجيش الأمريكى اليوم تدمير ثلاثة زوارق مسيرة أطلقتها جماعة الحوثى فى مياه البحر الأحمر.

يذكرأن، أعلن الجيش الأمريكى فى 19 يونيو الماضى، تدمير 8 طائرات مُسيرة تابعة للحوثيين فى اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعى حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية فى الواقعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت، فى وقت سابق، أن سفينة استهدفها الحوثيون فى 12 يونيو الجارى "يُعتقد أنها غرقت" فى البحر الأحمر على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربى مدينة الحديدة اليمنية.

وكان الحوثيون قد حددوا أن السفينة المتضررة هى "توتور" المملوكة ليونانيين، وقد تعرضت للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مُسير.