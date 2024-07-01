البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرى أثيوبيا والمجر.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير حسن إبراهيم موسي، سفير إثيوبيا بالقاهرة، وذلك في أول زيارة للسفير الإثيوبي لقداسة البابا.

وتحدث قداسته أثناء اللقاء فى نبذة مختصرة، عن تاريخ الكنيسة القبطية والعلاقات الطيبة التى تربط الكنيسة القبطية بالكنيسة الإثيوبية بحكم أنهما كنيستان شقيقتان.

وأشار قداسة البابا إلى الحضارة المصرية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمد المصريون وحدتهم الوطنية القوية، وأضاف: "فالنهر بالنسبة للمصريين هو الأب والأرض المحيطة به هي الأم التي تحضننا جميعًا، وعليها نحيا معًا في سلام مسلمون ومسيحيون. وشدد على أن نهر النيل له دورُ هام في الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وإثيوبيا، كما أوضح أن الكنيسة القبطية بالإضافة إلى دورها الروحي لديها دور اجتماعي بهدف لمساعدة المجتمع داخل مصر وخارجها من خلال إنشاء المدارس المستشفيات التي يوجد العديد منها في دول إفريقيا ومن بينها إثيوبيا.

ومن جهته أعرب السفير الإثيوبي عن حرصه على الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر و إثيوبيا، مشيرًا إلى اهتمامه بالتاريخ المصري و القبطي وأنه يتطلع دومًا إلى زيارة المتاحف والأديرة المصرية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين أندراس كوڤاكس سفير المجر فى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء عمله سفيرًا لبلاده بمصر.

أعرب السفير المجري عن سعادته بفترة السنوات الأربع التي قضاها في عمله بمصر، مشيرًا إلى أن مصر صارت لها مكانة خاصة لديه لن تزول من نفسه طوال حياته. وتمنى له قداسة البابا التوفيق في خطواته المقبلة.



البابا تواضروس يستقبل سفير أثيوبيا