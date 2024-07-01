الأسماك تبدأ من 30 جنيها بحلقة السمك فى طنطا.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر جديد من منطقة العجيزي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعرض أسعار السمك داخل أحد أكبر الشوادر والذين يأتون يومياً من محافظة دمياط إلي الغربية لبيع الأسماك والبحث عن الرزق.

وفي هذا الصدد قال ناصر منصور أحد البائعين لـ "اليوم السابع"، أنهم جميعهم من محافظة دمياط ويعملون في بيع الأسماك داخل مدينة طنطا منذ أكثر من عامين، يعرفهم الجميع نظراً لأسعارهم المنخفضة مقارنة بالأسواق الأخري، موضحاً أنهم يأتون يومياً بسيارتهم محملة بالاسماك باحثين عن الرزق.

وأشار إلي أن أسعار الأسماك تبدء من 30 جنيها للبلطي الصغير، والذي يستخدمه أهالي الغربية في الشوي، موضحاً أن الأسعار ستنخفض أكثر خلال الأيام القادمة نظراً لارتفاع درجات الحرارة.