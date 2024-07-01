الآلاف يتظاهرون وسط باريس ضد اليمين المتطرف بعد تصدره الانتخابات.. فيديو

وكالات

احتشد آلاف من الأشخاص فى ساحة "الجمهورية " وسط العاصمة الفرنسية باريس، بعد ساعات من إعلان تقديرات أولية تفيد بتصدر حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية.



وتجمع نحو 4000 شخص، بحسب مصدر بالشرطة، ورددوا شعارات مناهضة لحزب التجمع الوطنى الذى حصل على نسبة 34% من الأصوات التى شاركت فى الانتخابات التشريعية.

🇫🇷 FLASH - "No pasarán !" : à minuit passé, plusieurs milliers de personnes sont toujours rassemblées contre le RN à Paris. (via @LucAuffret) #legislatives2024 pic.twitter.com/E5LWj9jtUL — Mediavenir (@Mediavenir) June 30, 2024



ورفع المتظاهرون أعلاما تابعة لأحزاب اليسار والمنظمات الشبابية وحزب "فرنسا الأبية" اليسارى الراديكالي، حيث دعت لهذه المظاهرة عدد من أحزاب اليسار ومن أقصى اليسار، وذلك للتنديد بفوز اليمين المتطرف.



وبعد أن حقق التجمع الوطنى نتيجة تاريخية فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، نُظمت مساء اليوم أيضا مسيرات فى عدة مدن فرنسية أخرى منها "نانت" (غرب فرنسا) و"ليل" (فى الشمال) ضد اليمين المتطرف.



وتصدر حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة فى فرنسا، حاصدا 34 % من الاصوات، بحسب نتائج أولية.



وتقدم اليمين المتطرف بذلك على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الجديدة" والذى حصل على 28.1% من الأصوات واحتل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون المركز الثالث وحصل على 20.3% من الأصوات، وفق هذه النتائج الأولية.